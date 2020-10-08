Dava, İstanbul 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanık Tuna Görgünoğlu'nun "tehdit" suçunu birden fazla gerçekleştirmesini dikkate aldı.

1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi. Ayrıca Görgünoğlu'nu, "kamu görevlisine hakaret" suçundan da 11 bin 640 lira adli para cezasına çarptırdı.

Pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezada indirim ve erteleme yapılmadı.