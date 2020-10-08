R.Y. dün akşam Eskişehir'de ikamet eden ve boşanma davası nedeniyle İzmir'e gelen eşi Bihter Y. ile baldızının evinde bir araya geldi. Çift arasında çıkan tartışmada R.Y. eşini bıçakladı.

Yaralanan Bihter Y, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.Y. ise polis ekiplerince yakalandı. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü, bugün duruşmalarının olduğu belirtildi.

Cenaze aileye teslim edildi

Olayın ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bihter Y'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bihter Y'nin cenazesinin Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan çiftin 7 yıl önce evlendiği, çocuklarının olmadığı öğrenildi.

Zanlının barışma mesajları attığı öğrenildi

Yaklaşık 1 aydır Eskişehir'deki annesinin yanında yaşayan ev hanımı Bihter Y'nin, duruşmaya katılmak üzere iki gün önce annesiyle Karşıyaka'daki kız kardeşinin evine geldiği belirtildi.

Zanlının, olaydan önce Bihter Y'ye barışmak için mesaj attığı, olumsuz cevap aldığı da öğrenildi.