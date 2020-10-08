İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan S.H'nin elebaşı olduğu bir suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler söz konusu ilçelerde, şüphelilerin hakimiyet kurmak için baskı yaptıklarını, amaçlarına ulaşmak için silahlı eylemler gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler E.C., S.D., M.D., H.G.Y., M.K., E.A., Ö.F.Z., Y.A.Y ve Ş.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise gizli bölmelere yerleştirilen 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 mermi, bir miktar toz esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.