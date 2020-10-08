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Iğdır'da tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması çalışmaları kapsamında, Emek Mahallesi’nde 2 kişiyi takibe aldı.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, ekiplerce mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden tarihi eser niteliğine 2 heykel ele geçirildi.
Zanlıları gözaltına alan jandarma heykellere ise el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: tarihi eser ığdır heykelSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 12:56
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