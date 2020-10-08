Hatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncadüzü Mahallesi'nde bir kişinin evinde izinsiz şekilde silah tamir ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bir bölümü "silah tamiri atölyesine" çevrilmiş evin sahibi O.C.'yi gözaltına aldı.

Evde, 2 tabanca, şarjör, mermi, av tüfeği ve sökülmüş silah parçaları ile bakım ve onarımda kullanılan malzemeler ele geçirildi.