Haber Giriş: Kaynak: AA
Evini silah atölyesine çeviren kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da evinde izinsiz silah tamiratı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. Evde silah bakım ve onarımları için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Hatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncadüzü Mahallesi'nde bir kişinin evinde izinsiz şekilde silah tamir ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bir bölümü "silah tamiri atölyesine" çevrilmiş evin sahibi O.C.'yi gözaltına aldı.
Evde, 2 tabanca, şarjör, mermi, av tüfeği ve sökülmüş silah parçaları ile bakım ve onarımda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: silah atölyesi hataySon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 12:23
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