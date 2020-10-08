Haber Giriş: Kaynak: DHA
Siirt ve Batman'da PKK operasyonu: 11 gözaltı
Siirt ve Batman'da terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Siirt merkez ve Eruh ilçesi ile Batman'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Siirt Batman pkk operasyonuSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 12:02
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