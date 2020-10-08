İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Siirt merkez ve Eruh ilçesi ile Batman'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.