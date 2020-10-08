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Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gece kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen ormanlık alandaki yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Eskipazar ve Mengen orman işletme müdürlüklerine ait arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Yangını söndürme çalışmalarına bir uçak ve helikopterle de destek veriliyor.
Etiketler: yangın ormanlık alan KarabükSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 12:27
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