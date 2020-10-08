Haber Giriş: Kaynak: AA
Esenyurt'ta yağmur tedbiri: Bodrum katlar boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta haziran ayındaki sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği Pınar Mahallesi'nde, bodrum katındaki iş yerleri boşaltıldı.
İstanbul'da beklenen sağanak öncesi Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sel riski bulunan Pınar Mahallesi'nde çalışma yaptı.
Mahalledeki sokakları gezen zabıta ekipleri, olası sel felaketinde baskın riski bulunan bodrum katındaki iş yerlerini boşalttı.
[Fotoğraf: AA]
Haziran ayında bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, bodrum katındaki evler boşaltılmıştı.
Zabıta ekipleri ayrıca araçlarla sokak sokak gezerek, vatandaşları beklenen sağanağa karşı uyardı.
Etiketler: sağanak esenyurt bodrum katıSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 11:23
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