Türkiye'nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin en önemli merkezlerinden olan Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor.

Meteoroloji verilerine göre, 1929 yılından bu yana yıllık en düşük yağış bu yıl yaşandı. Edirne'ye 2017'de metrekareye 866 milimetre, 2018'de 801 milimetre, 2019'da 431 milimetre, 1 Ocak 2020'den bugüne kadar ise 317 milimetre yağış düştü.

Yetkililer, Edirne'de 1929'dan bu yana yıllık yağış ortalamasının metrekareye 601 milimetre olduğunu belirterek, bu yılın ağustos ayında 1,6 milimetre yağış olduğunu, eylül ve ekim aylarında ise hiç yağış düşmediğini söyledi.

Trakya'da yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen Edirne'de, DSİ verileri üreticiyi tedirgin ediyor. DSİ verilerine göre bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölette 2019 yılına yüzde 40 doluluk oranıyla girilirken, bu yıl ise aynı baraj ve göletlerde su seviyesi yüzde 20'ye düştü.

Tunca yeşile büründü

Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin bazı bölümleri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge boyandı. Tunca'nın debisi hem havzasının bulunduğu Bulgaristan'daki hem de Edirne'deki yağışların azlığı nedeniyle düştü. Su seviyesinin azlığı nedeniyle nehrin Tunca Köprüsü kesiminde yosunlar ortaya çıktı, bitkiler yeşerdi.

Öte yandan, DSİ verilerine göre geçen yılın ekim ayının aynı gününe göre Edirne'deki nehir debilerindeki düşüş de göze çarpıyor. Geçen yıl ekim ayında Edirne merkezde saniyede 68 metreküp olan Meriç Nehri debisi bu yıl 50 metreküpte kalırken, yine geçen yıl İpsala'da 124 metreküp olan debi bu yıl yarı yarıya düşerek 75 metreküpe düştü.

Tunca Nehri'nde ise düşüşün daha şiddetli olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl ekim ayında saniyede 10 metreküp olan nehir, bu yıl aynı gün 2 metreküp akıyor.

"Çok kurak"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgenin uzun zamandır yağış almadığını belirterek, "Buğday ekiliş dönemi geldi ekim hazırlıkları başladı. Hatta bunun öncesinde kanola ekecek üreticilerimiz yerlerini hazırladı. Hatta bir kısmı bekledi ama yarın, ertesi gün yağış gösteriyor diye ekime başlayan çiftçilerimiz oldu. Tabii ileriye dönüp baktığımızda uzun süreli yoğun yağış göremiyoruz. Bu donemde bir risktir bu yüzden inşallah Allah hayırlısını verir diyoruz ve bir an önce yağış gelir diyoruz.

Çiftçimiz de acaba ürünümüz sıkıntıya düşer mi korkusu yaşamadan inşallah bu süreci atlatırız. Bu gerçekten ciddi bir kuraklık, inşallah önümüzdeki günler böyle olmaz. Hayırlı bol yağışların olduğu günler olur. Geçtiğimiz kış kuraktı, bu yaz çok kurak. İnşallah önümüzdeki kış döneminde umarız ki bol yağış alırız da boş olan barajlarımız dolar, nehir debilerimiz yükselir" diye konuştu.