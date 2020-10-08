Haber Giriş: Kaynak: DHA
Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesine kar yağdı. Yüksek kesimler ve yaylalar beyaza bürünürken, bölgede bulunan küçükbaş hayvanlar, kar üzerinde otladı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile bölge beyaza büründü.
[Fotoğraf: DHA]
Ekim ayında aniden bastıran kar, bölge halkını hazırlıksız yakaladı. Yüksek kesimlerdeki yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar kar altında kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çobanlar, küçükbaş hayvanlarını yağan karda otlattı.
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