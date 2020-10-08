Başiskele Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerindeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki derenin rengi, görenleri şaşırttı. Yeşile dönen derenin rengi 'yeşil yol'a benzetildi. Mahallede yaşayanlar derenin renk değiştirmesinden endişe duyarak, yetkililere haber verdi. Yapılan incelemede, alg patlaması yaşandığı belirlendi.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki endişe edilecek bir durumun olmadığını belirterek, ''Derenin renk değiştirmesi alg popülasyonunun birikmesidir. Vatandaşlarımız açısından korkacak, endişe edecek bir durum yoktur. Tatlı veya tuzlu sularda zaman zaman görülen bir olaydır alg patlaması. Bu bir doğa olayıdır" dedi.

"İlk defa böyle bir şey görüyorum"

Derenin ilk defa renk değiştirdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden İsmail Köse, şaşırdıklarını söyledi. Derenin rengi nedeniyle bazı insanların fotoğraf çektiğini belirten Sude Gültekin ise, ''Burada oturanlar 40 yıldır ilk defa böyle bir şey olduğunu söylüyor. Bazı insanlar buraya derenin rengi değiştiği için fotoğraf çekmeye geliyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum'' diye konuştu.

