Osman Tufan Kurt idaresindeki otomobil ile Özer Yılmaz kontrolündeki jandarma minibüsü, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü girişinde çarpıştı.

Sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hidayet Uğurlu ile jandarma personeli Ayhan Kızılkılıç ve Onur Yılmaz yaralandı.

2 kişinin durumu ağır

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kurt ve Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.