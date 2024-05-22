Suç örgütü soruşturması sürüyor: Müfettiş raporu tamamlandı

Bakan Yerlikaya, Ankara'da bir suç örgütüne yönelik devam eden dava kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de Başsavcılığa teslim edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Raporda kriminal-jandarma birlikte çalıştı, uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık, bundan sonrası yargıda" ifadesini kullandı.

1 komiser gözaltına alındı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli bir komiserin gözaltına alındığını açıkladı.

Daha önceden gözaltı kararı verilen başka bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.