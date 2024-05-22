Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 00:44

Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından akşam saatlerinde dolu etkili oldu.

Cumhuriyet Caddesi'nin bazı bölgelerinde sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Vatandaşlar, yağıştan korunmak için saçakların altına ve iş yerlerine sığındı.

Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, 10 iş makinesi ve 55 personelle cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etme ve tıkanan mazgalları açma çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

ETİKETLER
Bitlis Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:10
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
00:56
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de
00:49
Suç örgütü soruşturması sürüyor: Müfettiş raporu tamamlandı
00:30
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
23:15
Fransa'nın tarihi okullarından ENS'de öğrenciler Filistin için eylem başlattı
23:10
Trump seçim sonuçları ile ilgili paylaşımını tepkiler üzerine sildi
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ