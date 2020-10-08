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İzmir'de dolu yağışı etkili oldu
İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Urla ve Çeşme ilçelerinde saat 16.30 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerine kilim ve çarşaflarla korudu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Karşıyaka, Çiğli, Urla ve Çeşme ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak ve dolu etkili oldu.
Bazı yerlerde sokaklar ve caddeler iri dolu taneleriyle beyaza büründü. İzmir'in merkez ilçelerinden Çiğli'de de kısa süreli dolu geçişi yaşandı. Bu sırada bazı vatandaşlar araçlarının üstünü örterek korumaya çalıştı.
Yağış sebebiyle ilde bazı caddeler suyla doldu. Trafikte aksamalar yaşandı.
Etiketler: izmir dolu sağanak meteorolojiSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 17:19
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