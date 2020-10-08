Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldıkları öğrenilen Suriye ve Lübnan uyruklu 13 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.