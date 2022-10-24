Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı. Şüpheli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen A.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Terör Örgütü Yunanistan
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