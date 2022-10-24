Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 gözaltı
Eskişehir'de kaçakçılara geçit verilmiyor. Aramalarda binlerce makaron, kıyılmış tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskınlar yaptı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 47 bin dal makaron, 4 bin 200 dal sarılmış sigara, 650 kilo kıyılmış tütün ile 2 sigara sarma makinası ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık Sigara Makaron
Son Haberler
- 10:03
- 09:53
- 10:05
- 09:52
- 09:45
Sıradaki Haber
Van'da terör operasyonlarında 12 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz