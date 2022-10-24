Van'da emniyet ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 9 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır."