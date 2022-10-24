Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da terör operasyonlarında 12 gözaltı
Van’da PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonda 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van'da emniyet ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 9 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır."
Etiketler: Van Terör Örgütü FETÖ
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