Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki grup arasında kavga: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla, 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda, iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada A.U, S.N, İ.N. ve V.B. bıçakla, M.K. ile T.K. darp neticesi yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan V.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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