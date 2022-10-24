Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de park halindeki halk otobüsü yandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Ulus Mahallesi 2133 Sokak'ta E.Ö'ye ait 41 J 4143 plakalı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araç, yangında kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 06:15
- 06:08
- 06:07
- 06:01
- 05:48
Sıradaki Haber
Kars'ta asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz