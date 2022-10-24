Kayapınar ilçesi, Talaytepe Mahallesi 50 metrelik yol üzerinde meydana gelen kazada, bir markete ait olan minibüs, arkadan ticari taksiye, ticari taksi de önündeki düğün konvoyunda bulunan bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulun 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentte bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Yaralılar, burada tedavi edilerek müşahede altında tutuldu.