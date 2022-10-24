Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi Heimlich Manevrasıyla kurtardı
Van’da bir lokantada yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, işletme sahibi Heimlich Manevrasıyla kurtardı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, 21 Ekim 2022 tarihinde kentteki bir lokantada meydana geldi.
Bir lokantada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi yanındaki arkadaşları fark etti.
Nefes almakta zorlanan ve aniden ayağa kalkıp boğazına sarılan müşterinin arkadaşları şaşkınlıktan müdahale edemedi.
O sırada durumu gören ve koşarak gelen işletme sahibi Nurettin Acar, Heimlich Manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı.
Etiketler: Van
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