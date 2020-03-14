Termal kameralar önce havalimanlarında ateşli hastalığı olan yolcuların belirlenmesi için kullanıldı. Ardından bazı kamusal alanlarda toplum sağlığının korunması için devreye alındı.

Koronavirüs salgını ile birlikte küçük işletmeler ve evlere bile girdi. Talep artınca fiyat da katlandı. Termal kameraların fiyatı bin 500 liradan başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor. Üreticiler, siparişlere yetişemediğini söylüyor.

e-Ticaret Uzmanı Murat Tatoğlu, "Yaklaşık 2 katından daha fazla bir talep olduğunu görüyoruz. Müşterilerimizin talebi var, biz buna cevap veremiyoruz. Gerçekten kullanan kişilere bunları ulaştıramadığımız için bu bize sorun yaratıyor ve yanlışları doğuruyor. Bilinçsiz bir şekilde alımlar olduğundan, bunların önüne geçemiyoruz" dedi.

Ateş ölçer kullanılması öneriliyor

Termal kameralar, sıcağı kırmızı tonda gösteriyor. 50 kişilik bir toplulukta, 38 derecenin üzerinde ateşi olan bir kişi koyu kırmızı renkle fark edilebiliyor. Bu nedenle kamusal alanlarda ön müdahale amacıyla kullanılıyor, amaç teşhis koymak değil.

Uzmanlar, evlerde termal kamera yerine ateş ölçer kullanılması gerektiğini belirtiyor.