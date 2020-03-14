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Muğla ve Uşak'ta yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şantiye alanında 11 konteyner yandı. Uşak'ta Çocuk Evleri Sitesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. 30 çocuk dumandan etkilendi.
Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesindeki bir binada yangın çıktı.
Yangın kısa sürede söndürüldü ancak binada bulunan 30 çocuk dumandan etkilendi.
Çocuklar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
5 çocuk ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken hastanede tedbir amaçlı tutulan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
11 konteyner yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Bitez Mahallesindeki bir şantiye alanında bulunan 11 konteyner yandı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının sebebi araştırılıyor. Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: uşaki çocuk evleri Muğla BodrumSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 23:06
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