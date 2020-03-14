İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahiller ve yeşil alanlarda mangal yakmayı yasakladı.

Zabıta ekipleri, Anadolu yakasında Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerinde denetim yaptı. Mangal yakanlar uyarıldı. Kentte, sahiller ve yeşil alanlara mangal yasağı getirilmesinden birçok kişi memnun.

Yeni uygulamanın gereksiz olduğunu düşünenler de var. Mangal yasağı getirilen yerlere uyarı tabelaları da asılacak.