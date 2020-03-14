Kar, yağmur, soğuk hava yurdu yeniden etkisi altına alacak. Yağışlı hava pazar günü Batı'dan giriş yapacak. Soğuk ve yağışlı sistem hafta boyunca etkili olacak.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 8 ila 15 derece arasında azalacak. Günlerdir bahar havasının hakim olduğu Ankara'da kar yeniden etkili olacak. 20 derece olan sıcaklığın pazartesi 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da da pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar var. Sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek.

İzmir'de 22 derece olan sıcaklık hafta ortasında 14 dereceleri görecek.

Meteoroloji özellikle sürücüleri uyardı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.