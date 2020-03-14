Birçok ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Sıkça ziyaret edilen ibadethaneler temizlendi.

Yerel bir ajans, Büyükşehir Belediyesinin ayrımcılık yaptığını, camilerin dezenfekte edildiğini ancak cemevi ve kiliselerin dezenfekte edilmediğini iddia etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise, haberi paylaştığı fotoğraflarla yalanladı.

[Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ]

[Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ]