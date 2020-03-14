Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ayrımcılık haberine fotoğraflı cevap
[Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ]
Diyarbakır'da yerel bir ajans, dezenfekte çalışmasında ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Büyükşehir Belediyesi, haberi fotoğraflarla yalanladı.
Birçok ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Sıkça ziyaret edilen ibadethaneler temizlendi.
Yerel bir ajans, Büyükşehir Belediyesinin ayrımcılık yaptığını, camilerin dezenfekte edildiğini ancak cemevi ve kiliselerin dezenfekte edilmediğini iddia etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise, haberi paylaştığı fotoğraflarla yalanladı.
[Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ]
[Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ]
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