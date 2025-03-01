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Türkiye
AA 01.03.2025 01:23

Teravih namazı esnasında gaz sızıntısı: 48 kişi hastanelik oldu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir camide teravih namazı sırasında doğal gazlı ısıtıcıdan sızan karbonmonoksitten etkilendiği değerlendirilen 48 kişi tedavi altına alındı.

Teravih namazı esnasında gaz sızıntısı: 48 kişi hastanelik oldu

Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında rahatsızlanan bazı kişiler, cami dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Camide bulunan doğal gazla çalışan varyant ısıtıcılardan sızan gazdan etkilenen 48 kişi, Suşehri Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlardan 5 kişi ise tedbir amaçlı Sivas'a sevk edildi.

Valilikten açıklama

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat Cuma günü saat 20.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, camide bulunan ve doğal gazla çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir."

Açıklamada, olaydan etkilenen 48 vatandaştan bazılarının ambulans, bazılarının da kendi imkanları ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne intikal ettiği belirtilerek, "Vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize (hiperbarik ünitesi) sevk edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır" denildi.

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