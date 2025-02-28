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Türkiye
İHA 28.02.2025 16:15

3 ilde büyük operasyon: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa sürülmeye hazır 2 milyon 150 bin 100 euro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ve 7 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

3 ilde büyük operasyon: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

27 adrese eş zamanlı operasyon

Para sayma makinesinden geçen sahte euro ve doları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekenin çökertilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kalpazanların sahte döviz ve Türk lirasını piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşan polis, şebekeyi adım adım takibe aldı.

3 ilde büyük operasyon: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 21 Şubat'ta İstanbul, Osmaniye ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 27 adrese yönelik teknik takipler sonucunda gerçekleşen baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplamı 1 milyon 353 bin 600 dolar, 2 milyon 150 bin 100euroya denk düşen 100'lük 13 bin 536 adet sahte dolar, 200'lük banknot halinde bin 500 adet sahte euro, 100'lük 9 bin 101 adet sahte euro, 50'lik 18 bin 800 adet sahte euro, 1 adet 20, 1 adet 10euro, 100'lük 74 adet Türk lirası ile bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 76 mermi, 2 para sayma makinası ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

Kalpazanların 10'u tutuklandı

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 12'si sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 10 kuşkulu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen sahte paralar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

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