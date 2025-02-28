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Türkiye
AA 28.02.2025 13:14

Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, yeni evlerine kavuşan afetzedeler ramazan ayını sıcak yuvalarında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı işbirliğinde yapılan konutların teslimatı sürüyor.

Çekilen kuraların ardından konutlarını teslim alan depremzedeler, bu yıl ramazanı yeni evlerinde karşılayacak olmanın sevincini yaşıyor.

Afetzedelerden Müslüm Bıçakcı, yaşanan felaketin ardından ailesiyle köyüne gittiğini, daha sonra konteyner kente yerleştiğini anlattı.

Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek

Kiralık ev aramaya başladığı sırada yapımı tamamlanan konutların kurasında isminin çıktığını dile getiren Bıçakcı, evleri çok beğendiklerini belirtti.

Ramazanı yeni evlerinde karşılayacaklarını ifade eden Bıçakcı, "Bu ramazan beklentimizin de ötesinde bir şey olacak. Misafirlerimizi ağırlama konusunda, sahura kalkma, iftar gibi konularda çok rahat edeceğiz" diye konuştu.

Rahiye Bıçakçı da ramazana kendi evinde girecek olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu kaydetti.

Çocukları ve torunlarını ramazanda evinde ağırlayacak

Yeni evine yerleşen Battal Miral ise yaklaşık 2 yıl aranın ardından kalıcı konutuna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Teslim edilen konutların her türlü ayrıntı düşünülerek inşa edildiğini anlatan Miral, şöyle konuştu:

"İki katlı evim vardı, ikisini de versem bu evi yapamazdım. Her şeyi dört dörtlük sağlam yapılmış, 'alın anahtarınızı' dediler bize. Daha etrafımız her taraf inşaat yapılıyor, devam ediyor, herkes ev sahibi olacak. Bu evler çok konforlu, sıcak suyumuz akıyor, temizlik bakım yapılıyor. Bu ramazanı bu şekilde burada geçirmek bizim için çok büyük mutluluk."

Miral, çocukları ve torunlarını uzun bir aradan sonra ramazanda kendi evinde ağırlayabilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kamer Miral da çocukları ve torunlarını ramazanda evine davet ettiğini söyledi.

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