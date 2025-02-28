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Türkiye
AA 28.02.2025 15:47

Ankara'da son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi

Ankara'da, son kullanma tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanıp tarihi değiştirilerek Ramazan Bayramı öncesinde satışa sunulacağı belirlenen bir depoya düzenlenen operasyonda, 17 ton çikolata ele geçirildi.

Ankara'da son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoda, son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak, tarihi değiştirildikten sonra Ramazan Bayramı öncesinde yeniden satışa sunulacağını tespit etti.

Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri söz konusu depoya dün operasyon düzenledi.

Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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