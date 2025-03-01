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Türkiye
TRT Haber 01.03.2025 00:00

Ramazanın ilk günlerinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, bugün yurdun batı ve iç bölgelerde yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde de yağış görülmesi öngörülüyor.

Ramazanın ilk günlerinde hava nasıl olacak?

Ramazanın ilk gününde yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazanın ilk günlerinde hava nasıl olacak?

Hafta sonu Ankara'da yağmur bekleniyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuluyor.

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