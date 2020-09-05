Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Cüneyt Fener, vatandaşların çöpleri konteynerler yerine dışına atmasına tepki gösterdi. Mesai arkadaşlarıyla birlikte çöp toplayan Fener, atıkların konteyner yerine dışına atıldığı görünce, vatandaşlara sitem dolu şarkı söylemeye başladı.

Fener'in söylediği şarkı mesai arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, belediyenin resmi sosyal hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım vatandaşlardan tarafından büyük beğeni topladı.

Sevgili Edirneliler; lütfen temizlik işleri çalışanımızın sesine kulak verelim. pic.twitter.com/6AKll6nGH4 — Recep Gürkan (@recepgurkan) September 4, 2020

"Çöpleri dışarıya değil konteynerlara atsınlar"

Şarkı söylemeyi de sevdiğini belirten Fener, "Konteynerlar boş, vatandaş genelde çöpleri dışarı atıyorlar. Bizlerde onları toplayarak konteyner içine atıyoruz. Ben işimi severek yapıyorum, ama vatandaşın da çöpleri konteynerlara atmasını istediğim için böyle bir şarkı söyledim, içimden geldi. Vatandaştan rica ediyorum lütfen çöpleri dışarıya değil, konteynerlara atsınlar. Şarkı sözleri içimden geldi ve o şarkıyı söylemek zorunda kaldım" dedi.