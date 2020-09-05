Haber Giriş: Kaynak: AA
2 çocuk annesi eşini boğarak öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de tartıştığı eşini boğarak öldüren Zülküf Güneş, polis ekiplerini arayıp teslim oldu.
Kocaeli'de 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Ö.G. ile kocası Z.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.G., eşini boğdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
2 çocukları vardı
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kavga sırasında eşi tarafından bıçakla yaralandığını ileri süren Z.G., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Cinayet zanlısı Z.G.'nin bir camide müezzin olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin arasında daha önce de kavgalar yaşandığı öğrenildi.
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