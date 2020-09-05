Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. 5 helikopterle müdahale edilen yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yeşilvadi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 5 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi.
Gece boyunca süren söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar helikopterlerle destek verildi.
Kontrol altına alınan yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Etiketler: antalya Manavgat orman yangınıSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 10:23
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