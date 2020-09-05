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Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
Diyarbakır Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vaka sayısını göz önüne bulundurarak koronavirüs salgınına yönelik tedbirler almak üzere toplandı.
Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantında salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.
Etiketler: Diyarbakır koronavirüs covid 19 hes koduSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 10:06
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