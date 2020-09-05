Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
14 kişilik minibüsten 65 düzensiz göçmen çıktı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Van İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostaniçi Mahallesi'nde devriye sırasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu.
Kontrollerde14 kişilik minibüsteki 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 12 Bangladeş ve 2 Myanmar uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Van düzensiz göçmenSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 12:19
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