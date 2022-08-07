Trabzon Limanı'nda ağır tonajlı gemilerin daha kolay giriş ve çıkış yapabilmeleri için deniz dibi temizliğine karar verildi.

'Albayrak-TR' adlı geminin eşlik ettiği ve 15 gün süren çalışmalar boyunca denizin dibi taranıp, temizlendi.

30 yıl aradan sonra ilk kez yapılan çalışmalar sırasında, menşeli belli olmayan patlamamış top mermisi bulundu ve denizden 100 ton atık çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Temizlik sonrası dip derinliği arttı

Temizlik sonrası dip derinliği 14 metreye çıkan limana artık ağır tonajlı gemiler daha kolay yanaşabilecek.

Bulunan top mermisi, teslim edildiği emniyet güçlerince imha edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Tarama sırasında 'çöp' engeli

Limanda en son 30 yıl önce temizlik yapıldığını belirten Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Tarama yaparken bayağı sıkıntı yaşadık. Değirmendere'nin taşıdığı çöpler, balıkçı barınağı olmadan serbestçe denize giderken, şimdi yönünü limanımıza doğru çeviriyor. Bu nedenle liman sahasında, deniz dibinde aşırı miktarda çöp birikti. 15 gün boyunca gemimiz bu çöpleri aldı. Gemimiz asıl amacına çöpler temizlendikten sonra çalışmaya başladı" dedi.

Çöpler belediyenin bertaraf tesislerine gönderildi.

Dereye atılan çöpler tarak ağzına birikti

Albayrak-TR derin deniz tarama gemisinin ikinci kaptanı Sertaç Ocak da Trabzon Limanı'nda toplamda 800 bin metreküplük tarama yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Liman derinliğini artırdıklarını ifade eden Ocak, "3 ve 4 nolu rıhtıma kadar çalışmaları tamamladık. İlk başlarda deniz dip yapısı dereden gelen akıntı ile beraber yüksek kesimlerde yaşayan köylülerin bıraktığı atık ve çöpler, 'Draket' ismi verilen tarak ağzına geldiği için ilk katmanda çok fazla birikiyordu. Sonrasında geminin asıl yapması gereken işine geçebildik. Bu şekilde hem atıkları dışarıya verdik hem de derinleştirme projesine uygun hale getirdik" ifadelerini kullandı.