Recep Argun'un kullandığı otomobil, Milas ilçesinin Alatepe Mahallesi'nde dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Argun ile otomobilde bulunan Çağatay Keçeli yaşamını yitirdi, B.K. ve Y.U. ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.