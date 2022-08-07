Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Recep Argun'un kullandığı otomobil, Milas ilçesinin Alatepe Mahallesi'nde dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Argun ile otomobilde bulunan Çağatay Keçeli yaşamını yitirdi, B.K. ve Y.U. ise yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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