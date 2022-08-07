Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki orman yangını kontrol altında
[Fotograf: DHA]
Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gece boyunca süren yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.
Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.
Çalışmalara gece görüşlü helikopterler de katıldı
Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.
Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.
Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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