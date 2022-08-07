Olay, 2 Ağustos'ta Sarıyer'de yaşandı.

İddiaya göre bir motosikletli, aracının camından elini dışarı çıkaran taksi şoförünü, bu şekilde motosiklet sürücülerini tehlikeye düşürebileceği konusunda uyardı.

Tartışma kavgaya dönüştü

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aralarında arbede yaşayan ikiliyi diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı.

Motosiklet sürücüsü olay yerine polis çağıracağını söyledi.

Bu sırada taksici hareket ederek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

400 metre kaputun üstünde gitti

Motosiklet sürücüsü taksiciyi durdurmak için kaputa çıktı. Yaklaşık 400 metre bu şekilde yolculuk yaptı.

Trafik yoğunlaşınca kaputtan inen sürücü, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Taksici ve yanında bulunan 1 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.