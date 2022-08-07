Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 09:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da asker eğlencesi olaylı bitti
[Fotograf: İHA]
İstanbul Maltepe’de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapıldı. Komşuların grubu uyarmasıyla ortalık bir anda karıştı. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen asker eğlencesinde toplanan gençler mahalleyi birbirine kattı.
İddiaya göre, 50-60 kişilik grup yüksek sesle müzik dinlerken mahalle sakinleri gürültüden rahatsız oldu. Uyarılara rağmen eğlenmeye devam eden gençler uyarılara aldırış etmedi.
[Fotoğraf: İHA]
Mahalle sakinleri daha sonra aşağıya inerek gurubu tekrar uyarmaya çalıştı.
Sözlü ve fiziksel temas yaşanırken ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipler geldi. Ekiplerin gelmesiyle grup ve mahalle sakinleri arasındaki arbedeyi dağıttı.
Etiketler: İstanbul
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