Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 04:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da asayiş uygulaması
[Fotograf: AA]
İstanbul Emniyeti, kentin birçok noktasında asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla, kent genelindeki park, bahçe ve sahillerde denetimler yapıldı.
Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı'nda denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Dron destekli asayiş uygulaması
Sarıyer'de Atatürk Kent Ormanı ile Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için dron ve termal kameralarla denetim gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise şüpheli görülen kişileri sorgusu ve üst araması yapıldı.
Denetimlerde, K-9 narkotik köpekleri de görev aldı.
[Fotoğraf: İHA]
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