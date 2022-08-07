İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla, kent genelindeki park, bahçe ve sahillerde denetimler yapıldı.

Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı'nda denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Dron destekli asayiş uygulaması

Sarıyer'de Atatürk Kent Ormanı ile Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için dron ve termal kameralarla denetim gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise şüpheli görülen kişileri sorgusu ve üst araması yapıldı.

Denetimlerde, K-9 narkotik köpekleri de görev aldı.

[Fotoğraf: İHA]