Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
[Fotograf: AA]
Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güney girişinde makine arızası meydana gelen 120 metrelik kargo gemisi, Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 120 metre uzunluğa sahip "FOX" isimli kargo gemisinde, Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası oldu.
Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-12 römorkörü refakatinde Ahırkapı açıklarına emniyetle demirletildi.
Etiketler: Gemi İstanbul Boğazı
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