Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da babası ile tartışan genç, babasına ait minibüsü ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde babasıyla telefonda sözlü tartışma yaşadığı iddia edilen Mesut Kaya, babasına ait minibüsü ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinden kaçtığı değerlendirilen minibüs sürücüsü Mesut Kaya'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Yangın
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