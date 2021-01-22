Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldular
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada sancılanan hamile kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Pervari'ye 45 kilometre uzaklıktaki Yapraktepe köyünün Güzelbağ mezrasında doğum sancıları başlayan 24 yaşındaki Beyhan İden'in yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle yardım istedi.
İhbarla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından İden'i 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan İden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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