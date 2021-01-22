Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de midesinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Hastanede röntgenleri çekilen zanlıların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 3 kişinin durumundan şüphelendi.
Şüphelilerden birinin el bagaj kısmındaki ceketinde 25 fişek metamfetamin bulundu. Zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri hastaneye götürdü.
Röntgen çekildi
Röntgenlerinde midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen zanlıların vücudundan tıbbi müdahaleyle uyuşturucu çıkarılarak 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu İran
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