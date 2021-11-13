Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, M.A. bir süredir takip ettiği yaşlı çifti cep telefonlarından arayarak kendisini polis olarak tanıttı.

Yaşlı çifte, kimlik bilgilerinin, kuyumcu dükkanında gerçekleştirilen soygunda ele geçirildiği yalanını söyleyen M.A., evlerinde bulunan altını talep etti.

Korkuya kapılan çift, evlerine gelen M.A.’ya 350 gram külçe altını verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi. Yankesicilik ve dolandırıcılık büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.A.’yı, İstanbul otogarda yakaladı.

Başka bir dolandırıcılık olayı da tespit edildi

Gözaltına alınan M.A.’nın üzerinde 54 bin 515 euro ele geçirildi. Paranın benzer yöntemle dolandırılan ve Edirne’de yaşayan R.A.’ya ait olduğu tespit edildi.

Kocaeli’ne getirilen M.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

54 bin 515 euro ise polis tarafından sahibi R.A.’ya teslim edildi.