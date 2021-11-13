Tekirdağ'da, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) tarafından düzenlenen turnuva kapsamında şirket çalışanı kadınlar, cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı sahada maç yaptı.

Düzenlenen turnuvanın final maçı öncesinde 'Bayan Münih' ve 'Real Women' adında iki takım kuran kadın çalışanlar, 'Neden olmasın' sloganıyla sahaya çıktı.

Renkli görüntülere sahne olan maçta kadınların aileleri de kendilerine saha kenarından destek oldu.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, kadınların hayatın her alanında olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Takım oyuncularından Yaprak Yoruç, "Sporun kadını erkeği olmadığını göstermek istedik. Bu sayede belki de tüm kadınlarımıza örnek olarak yeşil sahalardaki sayımızı attırabiliriz diye düşündük" dedi.